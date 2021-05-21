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Дальнее зарубежье 21.05.2021 22:45

Палестинские группировки выпустили более 4 тыс. ракет за время конфликта с Израилем - ТВ

Движение ХАМАС, группировка "Исламский джихад" и другие палестинские группы в общей сложности выпустили примерно 4 тыс. 360 ракет по Израилю за 11 дней боевых действий с ним, сообщает в пятницу израильский телеканал i24.

По информации канала, из этих ракет 680 рухнули в секторе Газа, не достигнув израильской территории, а еще 280 упали в море.

При этом, напоминает i24, большинство ракет были сбиты израильской системой ПРО "Железный купол". Обстрелы привели к гибели 12 человек в Израиле. В свою очередь армия обороны Израиля нанесла удары по 1,5 тыс. целям палестинцев.

Издание "Таймс оф Израэл" ранее сообщало со ссылкой на армию обороны Израиля, что израильские системы ПРО "Железный купол" перехватывали до 90% палестинских ракет, выпущенных в сторону населенных районов страны.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока что стороны его соблюдают. До этого в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]