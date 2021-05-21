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Дальнее зарубежье 21.05.2021 23:50

ЮНИСЕФ направил в сектор Газа гумпомощь и медикаменты, в том числе 10 тыс. доз вакцины от COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в пятницу доставил в сектор Газа 18 контейнеров гуманитарных грузов, в том числе 10 тыс. доз вакцин от коронавируса COVID-19, в качестве мер поддержки местного населения из-за недавнего всплеска насилия в регионе.

"ЮНИСЕФ поставил сегодня в сектор Газа жизненно необходимую гуманитарную помощь - 18 контейнеров... поставки прибыли в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" для поддержки детей и семей после недавней эскалации насилия", - говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В документе отмечается, что организованный ЮНИСЕФ конвой доставил в сектор Газа, в том числе, 12 контейнеров медицинской помощи с 10 тыс. доз вакцины китайской компании Sinopharm от коронавируса. Среди остального медицинского груза - аптечки первой помощи, антибиотики и прочие медицинские препараты.

"Мы очень благодарны тому, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу этим утром в 02:00, поскольку число людских потерь там было огромным", - приводятся в документе слова представителя ЮНИСЕФ Лючии Эльми.

"Это даст семьям столь необходимую им передышку и позволит доставить так необходимую гуманитарную помощь и персонал в сектор Газа", - подчеркнула она.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока что стороны его соблюдают. До этого в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

Накануне сообщалось, что в результате израильских обстрелов в Газе погибли не менее 230 человек. В числе погибших как минимум 64 ребенка и 38 женщин.

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Тэги: ЮНИСЕФ, ГАЗА, ГУМПОМОЩЬ, ВАКЦИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]