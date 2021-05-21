ЮНИСЕФ направил в сектор Газа гумпомощь и медикаменты, в том числе 10 тыс. доз вакцины от COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в пятницу доставил в сектор Газа 18 контейнеров гуманитарных грузов, в том числе 10 тыс. доз вакцин от коронавируса COVID-19, в качестве мер поддержки местного населения из-за недавнего всплеска насилия в регионе.
"ЮНИСЕФ поставил сегодня в сектор Газа жизненно необходимую гуманитарную помощь - 18 контейнеров... поставки прибыли в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" для поддержки детей и семей после недавней эскалации насилия", - говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
В документе отмечается, что организованный ЮНИСЕФ конвой доставил в сектор Газа, в том числе, 12 контейнеров медицинской помощи с 10 тыс. доз вакцины китайской компании Sinopharm от коронавируса. Среди остального медицинского груза - аптечки первой помощи, антибиотики и прочие медицинские препараты.
"Мы очень благодарны тому, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу этим утром в 02:00, поскольку число людских потерь там было огромным", - приводятся в документе слова представителя ЮНИСЕФ Лючии Эльми.
"Это даст семьям столь необходимую им передышку и позволит доставить так необходимую гуманитарную помощь и персонал в сектор Газа", - подчеркнула она.
В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока что стороны его соблюдают. До этого в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.
Накануне сообщалось, что в результате израильских обстрелов в Газе погибли не менее 230 человек. В числе погибших как минимум 64 ребенка и 38 женщин.
Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья
ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп
Баку призывает международных игроков воздержаться от шагов, которые могут подорвать мир в регионе – глава МИД Азербайджана
Риски в банковском секторе Грузии в 2021-22гг будут оставаться повышенными - S&P
РФ имеет все возможности, чтобы нарастить долю на мировом рынке нефтегазохимии до 6-7% - Новак
Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год
В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 386 умерших - оперштаб
Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн
Более 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Украине за сутки, 178 человек скончались
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ