В пандемию COVID-19 умерли в 2-3 раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что во время пандемии коронавируса скончались в два или три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19, сообщает в пятницу телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось", - заявила на видеоконференции помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

"Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", - сказала она в ответ на вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии.

Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 от последствий заражения инфекцией умерли более 3,4 млн человек. Однако доклад ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывает, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".