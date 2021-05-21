В пандемию COVID-19 умерли в 2-3 раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что во время пандемии коронавируса скончались в два или три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19, сообщает в пятницу телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось", - заявила на видеоконференции помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
"Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", - сказала она в ответ на вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии.
Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 от последствий заражения инфекцией умерли более 3,4 млн человек. Однако доклад ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывает, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.
По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".
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