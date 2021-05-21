Германия готова передать 30 млн доз вакцин от коронавируса развивающимся странам

Германия готова до конца года передать 30 млн доз вакцин от COVID-19 развивающимся странам, заявила канцлер Ангела Меркель.
"С немецкой стороны мы готовы до конца года передать 30 млн доз более бедным, развивающимся странам", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу по итогам Глобального саммита по здравоохранению.
По ее словам, для этого Германия должна получить все предварительно заказанные дозы вакцины.
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