Германия готова передать 30 млн доз вакцин от коронавируса развивающимся странам

Германия готова до конца года передать 30 млн доз вакцин от COVID-19 развивающимся странам, заявила канцлер Ангела Меркель.

"С немецкой стороны мы готовы до конца года передать 30 млн доз более бедным, развивающимся странам", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу по итогам Глобального саммита по здравоохранению.

По ее словам, для этого Германия должна получить все предварительно заказанные дозы вакцины.