Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить докладом высокого представителя и (Евро)комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил глава Евросовета.