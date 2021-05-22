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Байден заявляет, что без иллюзий смотрит на проблему КНДР

Президент США Джо Байден заверил, что прекрасно понимает, насколько труднорешаемой является проблема КНДР.

"У меня нет иллюзий. Это сложная проблема", - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"До меня четыре американские администрации делали попытки, но не смогли добиться поставленной цели (денуклеаризации Корейского полуострова - ИФ)", - завил американский президент.

Байден не стал полностью исключать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Посмотрим. Если он возьмет на себя некоторые обязательства, то мы сможем встретиться", - заявил президент США. Он пояснил, что эти обязательства касаются конкретных мер, направленных на ликвидацию северокорейского ядерного арсенала.

Президент США подчеркнул, что и Вашингтон, и Сеул "сильно обеспокоены".

"Мы готовы к дипломатии, к прагматичным шагам, нацеленным на то, чтобы снизить напряженность", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, БАЙДЕН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]