Байден заявляет, что без иллюзий смотрит на проблему КНДР

Президент США Джо Байден заверил, что прекрасно понимает, насколько труднорешаемой является проблема КНДР.

"У меня нет иллюзий. Это сложная проблема", - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"До меня четыре американские администрации делали попытки, но не смогли добиться поставленной цели (денуклеаризации Корейского полуострова - ИФ)", - завил американский президент.

Байден не стал полностью исключать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Посмотрим. Если он возьмет на себя некоторые обязательства, то мы сможем встретиться", - заявил президент США. Он пояснил, что эти обязательства касаются конкретных мер, направленных на ликвидацию северокорейского ядерного арсенала.

Президент США подчеркнул, что и Вашингтон, и Сеул "сильно обеспокоены".

"Мы готовы к дипломатии, к прагматичным шагам, нацеленным на то, чтобы снизить напряженность", - добавил он.