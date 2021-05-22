В Москве и Санкт-Петербурге выявлены варианты индийского штамма коронавируса

В Москве и Санкт-Петербурге были обнаружены варианты индийского штамма коронавируса, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"На настоящий момент секвенировано 412 полногеномных последовательностей, относящихся к разным вариантам, вызывающим озабоченность: (...) 10 геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области", - говорится в презентации Максютова, представленной на марафоне "Новое знание" в субботу.
По его данным, также было выявлено 370 геномов британского варианта коронавируса, наибольшее их количество - в Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской и Ульяновской области, а также 27 геномов южноафриканского варианта, наибольшее их количество - в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже объявляла, что в России выявлено более 10 случаев индийского варианта коронавируса, но это "обычная история", а опасного варианта индийского штамма, имеющего серьезные мутации, в РФ нет.
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