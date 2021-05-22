Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 22.05.2021 09:55

В Москве и Санкт-Петербурге выявлены варианты индийского штамма коронавируса

В Москве и Санкт-Петербурге были обнаружены варианты индийского штамма коронавируса, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"На настоящий момент секвенировано 412 полногеномных последовательностей, относящихся к разным вариантам, вызывающим озабоченность: (...) 10 геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области", - говорится в презентации Максютова, представленной на марафоне "Новое знание" в субботу.

По его данным, также было выявлено 370 геномов британского варианта коронавируса, наибольшее их количество - в Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской и Ульяновской области, а также 27 геномов южноафриканского варианта, наибольшее их количество - в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже объявляла, что в России выявлено более 10 случаев индийского варианта коронавируса, но это "обычная история", а опасного варианта индийского штамма, имеющего серьезные мутации, в РФ нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин Московская международная туристическая выставка MITT открылась в "Экспоцентре" В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске в 1995 году - ФСБ Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]