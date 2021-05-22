Более 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Украине за сутки, 178 человек скончались

ВУкраине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 тыс. 606 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровевших - 12 тыс. 586 человек, умерли - 178 человек, сообщает телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"22 мая 2021 в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 785 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 12 586 человек", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 21 мая сообщалось о 4 тыс. 984 новых больных коронавирусом, 20 мая сообщалось о 5 тыс. 165 новых случаях инфицирования COVID-19, 19 мая за сутки было зафиксировано 5 тыс. 138 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 мая сообщалось о 4 тыс. 095 новых случаях инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 тыс. 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 тыс. 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая - 7 тыс. 562 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 млн. 179 тыс. 988 человек, 49 тыс. 279 пациентов скончалось, 1 млн. 941 тыс. 625 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.