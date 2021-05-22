Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 22.05.2021 10:45

Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 222 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки увеличилось не менее чем 257 тыс. 299 случаев и достигло 26 млн 289 тыс. 290. За сутки умерли более 4 тыс. инфицированных COVID-19, и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 заболевших, из них умерли 446 тыс. 309 человека.

Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 163,6 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 161,9 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Джонса Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]