Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 222 человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки увеличилось не менее чем 257 тыс. 299 случаев и достигло 26 млн 289 тыс. 290. За сутки умерли более 4 тыс. инфицированных COVID-19, и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 заболевших, из них умерли 446 тыс. 309 человека.
Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.
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