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Здравоохранение 22.05.2021 12:10

В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 386 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 709 случаев, умерли за сутки 386 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 042 (12,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписано 9 тыс. 345 человек, от коронавируса умерли 386 пациентов.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 653 новых случая COVID-19 за сутки, 60 скончавшихся и 2 тыс. 428 выздоровевших. Это наиболее высокие показатели по РФ.

Наименьшие показатели заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в Магаданской области - четыре, по одному заболевшему в Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 992 тыс. 554 случаев коронавирусной инфекции, 118 тыс. 125 умерших и 4 млн 610 тыс. 465 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]