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Дальнее зарубежье 22.05.2021 13:01

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

Власти ФРГ с полночи 23 мая введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкие органы здравоохранения внесли Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19, сообщает в субботу издание The Guardian.

Однако новый запрет не будет касаться граждан ФРГ и лиц, постоянно проживающих в Германии; разрешат приезжать их супругам и детям до 18 лет, но только если члены семьи путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника.

Тем не менее, все лица, прибывающие из Соединенного Королевства, должны пробыть две недели на карантине, даже если тест показал у них отсутствие COVID-19.

Людей, путешествующих из Британии транзитом через ФРГ, обязуют не покидать транзитные зоны аэропортов.

Тем временем, передает The Guardian, в Британии эксперты анализируют пробы канализационных вод с целью определить, какие штаммы вируса распространены в различных регионах Англии: исследование охватывает зону, в которой проживает две трети населения Англии.

Ранее стало известно, что считающийся более заразным "индийский" штамм COVID-19 был завезен в Великобританию и начал циркулировать там, особенно в местах проживания выходцев из стран Южной Азии. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркивал, что вакцины против COVID-19 доказали свою эффективность, в частности, против этой его разновидности. Премьер отмечал, что на данный момент нет весомых оснований для переноса планов по отмене в июне в Англии введенных из-за коронавируса ограничений.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]