ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп

Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне Азербайджанской Армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей»,- отмечается в сообщении.
В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.
Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.
Б.Рустамбеков
Риски в банковском секторе Грузии в 2021-22гг будут оставаться повышенными - S&P
РФ имеет все возможности, чтобы нарастить долю на мировом рынке нефтегазохимии до 6-7% - Новак
Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год
В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 386 умерших - оперштаб
Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн
Более 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Украине за сутки, 178 человек скончались
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19
Байден заявляет, что без иллюзий смотрит на проблему КНДР
Южная Корея и США договорились по дальности ракет и сотрудничеству в области вакцин от COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ