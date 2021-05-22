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Внешняя политика 22.05.2021 13:37

Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели в субботу телефонный разговор, обсудили направления двустороннего сотрудничества и ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений», - сообщили в пресс-службе.

Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад.

Как подчеркнул Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.

«Что касается двухсторонней белорусско-азербайджанской повестки, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.

Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана.

«В целом, в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», - добавили в пресс-службе.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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