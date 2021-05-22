Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели в субботу телефонный разговор, обсудили направления двустороннего сотрудничества и ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений», - сообщили в пресс-службе.
Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад.
Как подчеркнул Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.
«Что касается двухсторонней белорусско-азербайджанской повестки, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.
Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана.
«В целом, в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», - добавили в пресс-службе.
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