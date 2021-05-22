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Дальнее зарубежье 22.05.2021 14:46

В Малайзии из-за роста заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры

Власти Малайзии, 10 мая объявившие уже в третий раз об общенациональных ограничениях из-за COVID-19, вынуждены пойти еще на более серьезные меры из-за эпидемиологической ситуации, заявил в субботу министр обороны страны Исмаил Сабри Якуб.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы сократить перемещения людей за счет сокращения числа людей, работающих в офисах... и за счет ограничения времени работы предприятий экономического сектора", - приводит его слова телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

Он уточнил, что 80% сотрудников общественных организаций и 40% работников коммерческих отраслей теперь обязаны работать из дома. Министр объяснил, что это касается примерно 8 млн жителей страны, кто каждый день ездит на работу.

При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, будут открыты лишь с 8:00 до 20:00. Общественный транспорт разрешат заполнять лишь наполовину.

Министр добавил, что эти меры вступят в силу с 25 мая по всей стране.

"Чэннел Ньюс Эйша" напоминает, что ранее в мае премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил об очередных общенациональных ограничениях на период с 12 мая по 7 июня. В частности, были ограничены перемещения между штатами, а на праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан и который завершился 15 мая, запрещалось ходить в гости и посещать кладбища. Были закрыты все образовательные учреждения, власти запретили принимать пищу в ресторанах.

Тем не менее, в стране продолжился рост заболеваемости COVID-19, и в каждый из последних трех дней выявляли более 6 тыс. случаев болезни. Палатам интенсивной терапии в малазийских больницах приходится иметь дело с наплывом пациентов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 505,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 2,1 тыс. инфицированных скончались, свыше 449,2 тыс. вылечились.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]