В Азербайджане продолжается спад случаев COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 352 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 332,235 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 406 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 851.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 319,991 тыс. человек (+720 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 393 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 841 тестов на коронавирус (накануне 10 009 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 446,033 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков