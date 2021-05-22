В Азербайджане продолжается спад случаев COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 352 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 332,235 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 406 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 851.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 319,991 тыс. человек (+720 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 393 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 841 тестов на коронавирус (накануне 10 009 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 446,033 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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