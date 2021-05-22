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Дальнее зарубежье 22.05.2021 17:45

Группы ополченцев в Ираке создают напряженность с целью заставить США уйти из страны - американский генерал

Военизированные группы в Ираке, настроенные против США, пытаются создать условия, которые вынудили бы вывести американский контингент из этой страны, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.

"Они верят, что могут совершать атаки достаточно малого масштаба, которые не спровоцируют ответные действия, но вызовут достаточно напряженности, чтобы в конечном счету подтолкнуть нас к уходу", - приводит в субботу агентство Associated Press (AP) слова генерала, который находился в четверг с визитом в Ираке.

По его словам, такие группы ополченцев надеялись, что США покинут Ирак, особенно после гибели в январе 2020 года в Багдаде в результате спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако Маккензи выразил уверенность, что у международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, есть еще работа в Ираке - помочь окончательно победить группировку ИГ (запрещена в РФ), силы которой еще продолжают действовать на севере и западе страны.

Кроме того, Маккензи указал на опасность малых беспилотников-самоубийц, используемых проиранскими ополченцами, в том числе против США: по словам генерала, масштабы их применения лишь вырастут в последующие годы, а американским военным нужно искать способы противодействовать таким вооружениям и на Ближнем Востоке и где бы то ни было еще.

AP отмечает, что после визита в Ирак генерал Маккензи побывал в минувшую пятницу в Сирии, где встречался с американскими командирами и командирами союзных Вашингтону сил на четырех

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Тэги: США, ИРАК, ОПОЛЧЕНЦЫ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]