До 800 тыс. жителей сектора Газа после конфликта не имеют регулярного доступа к воде из водопровода - ООН

Примерно 800 тыс. жителей сектора Газа лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде в результате ударов Израиля по анклаву во время недавнего конфликта в регионе, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные ООН.
Так, в ходе конфликта урон был нанесен около половине водопроводных сетей в секторе Газа.
Кроме этого, в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, сославшись на информацию властей сектора Газа, что после 11 дней обстрелов здесь оказались разрушены или повреждены примерно 17 тыс. строений. В частности, уничтожены или приведены в негодность более 1,8 тыс. построек, повреждены 53 образовательных учреждения и шесть больниц.
В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.
По данным западных СМИ, перемирие в регионе продолжает соблюдаться. В сектор Газа начала поступать гуманитарная помощь, а тысячи палестинцев возвращаются в свои дома. Нормальное течение жизни восстанавливается и у жителей Израиля.
Однако, указывает "Аль-Арабийя", в секторе Газа остаются закрытыми школы, в которых обучались около 600 тыс. детей.
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