Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом

Открытие в Баку Парка военных трофеев вызвало неоднозначную реакцию за границей. В частности, Европарламент выступил с требованием о закрытии парка, что привело к возмущению азербайджанцев всего мира.

В частности, свою точку зрения «Интерфакс-Азербайджан» по этому поводу выразил председатель международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов.

- Музей трофеев в Баку - это свидетельство того, что Азербайджан в который раз доказал свою мощь в противостоянии врагу, причем, сделал это в неожиданно короткие сроки, что повергло мировую общественность в шок! Да, мы мощная держава на территории Южного Кавказа, прочно заняли свою нишу на мировой политической арене, так зачем же выслушивать высказывания отдельных лиц парламента, если на это нет однозначного официального мнения стран Европы!

Они считают музей трофеев в Баку символом жестокости, так ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, музей узников Дахау с подлинными экспонатами не вариант бессердечности, проявленной в 40-е годы ХХ века, когда фашисты истребили более полутора миллиона невинных людей?!

Буквально в прошлом году выявился еще один факт, причем, в стране, которая обвиняет Азербайджан в проявлении жестоких действий по отношению к оккупантам наших же территорий: алжирский историк Али Фарид Белкади исследовал экспозиции ведущих европейских музеев, и обнаружил свыше 60 черепов алжирских бойцов сопротивления, сражавшихся против колониализма в музее l’Homme on Place du Trocadér.

Возникает резонный вопрос: где же ваша так называемая толерантность, если в стране есть подобные экспонаты?»