Более 7 тыс. человек эвакуировано из торгового центра под Ростовом-на-Дону из-за анонимного сообщения о минировании

Оперативные службы Ростовской области проверяют уже второе анонимное сообщение о минировании торгового центра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.
"Около 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что в его автомобиле на парковке ТЦ "Мега" заложено взрывное устройство. На данный момент он задержан, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.
Из торгового центра эвакуировано более 7 тыс. человек. Работают оперативные службы.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что предыдущее сообщение о минировании торгового центра "РИО" оказалось ложным.
Как сообщалось, в 16:34 мск субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов.
В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн
Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья
ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп
Риски в банковском секторе Грузии в 2021-22гг будут оставаться повышенными - S&P
РФ имеет все возможности, чтобы нарастить долю на мировом рынке нефтегазохимии до 6-7% - Новак
Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Российский разработчик систем ПВО и ПРО заявляет о наличии у НАТО и США более 8 тыс. крылатых ракет
Гендиректор "Алмаз-Антея" заявляет об абсолютном лидерстве РФ в области ПВО
Египетские посредники работают с палестинцами, Израилем для укрепления перемирия в регионе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?