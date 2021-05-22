Более 7 тыс. человек эвакуировано из торгового центра под Ростовом-на-Дону из-за анонимного сообщения о минировании

Оперативные службы Ростовской области проверяют уже второе анонимное сообщение о минировании торгового центра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Около 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что в его автомобиле на парковке ТЦ "Мега" заложено взрывное устройство. На данный момент он задержан, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Из торгового центра эвакуировано более 7 тыс. человек. Работают оперативные службы.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что предыдущее сообщение о минировании торгового центра "РИО" оказалось ложным.

Как сообщалось, в 16:34 мск субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов.