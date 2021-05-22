Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 22.05.2021 20:50

Более 7 тыс. человек эвакуировано из торгового центра под Ростовом-на-Дону из-за анонимного сообщения о минировании

Оперативные службы Ростовской области проверяют уже второе анонимное сообщение о минировании торгового центра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Около 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что в его автомобиле на парковке ТЦ "Мега" заложено взрывное устройство. На данный момент он задержан, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Из торгового центра эвакуировано более 7 тыс. человек. Работают оперативные службы.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что предыдущее сообщение о минировании торгового центра "РИО" оказалось ложным.

Как сообщалось, в 16:34 мск субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, "МИНИРОВАНИЕ", ЭВАКУАЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]