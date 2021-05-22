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СНГ 22.05.2021 21:45

Гендиректор "Алмаз-Антея" заявляет об абсолютном лидерстве РФ в области ПВО

Россия обогнала США по системам противовоздушной обороны, решила задачу отслеживания истребителей со стелс-технологиями, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"По противовоздушной обороне мы абсолютные лидеры, у меня сомнений нет. По противоракетной обороне - мы в некоторых местах нос в нос, в некоторых догоняем. Но понимаем, как это сделать. Если взять американцев, то по С-400 и перспективной системе мы обогнали", - сказал Новиков на форуме "Новое знание"

Он заявил, что российские системы отлично справляются с распознаванием американских стелс-самолетов. "Все метровые станции очень хорошо видят, слишком преувеличено это превосходство", - сказал Новиков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПВО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]