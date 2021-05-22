Россия обогнала США по системам противовоздушной обороны, решила задачу отслеживания истребителей со стелс-технологиями, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"По противовоздушной обороне мы абсолютные лидеры, у меня сомнений нет. По противоракетной обороне - мы в некоторых местах нос в нос, в некоторых догоняем. Но понимаем, как это сделать. Если взять американцев, то по С-400 и перспективной системе мы обогнали", - сказал Новиков на форуме "Новое знание"

Он заявил, что российские системы отлично справляются с распознаванием американских стелс-самолетов. "Все метровые станции очень хорошо видят, слишком преувеличено это превосходство", - сказал Новиков.