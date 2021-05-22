В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн

Турецкие беспилотники Bayraktar смогли проявить себя в ходе конфликта в Нагорном Карабахе из-за отсутствия на вооружении у армянских военных систем борьбы с ними, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
"Они малоскоростные, огромные, по 12 метров размах крыльев. Ввиду того, что вооружение в Нагорном Карабахе не самое передовое, эффективных средств противостояния они не имели",- сказал Новиков на форуме "Новое знание" в субботу.
По его словам, такой беспилотник не является сложной целью для систем ПВО, но дает нагрузку на них.
"Проблема: цена-качества. Вопрос - жалко, когда ракета стоит больше, чем беспилотник. Основное направление у нас - снижение стоимости противовоздушных ракет, над этим мы активно работаем",- сказал Новиков.
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