Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 22.05.2021 21:29

В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн

Турецкие беспилотники Bayraktar смогли проявить себя в ходе конфликта в Нагорном Карабахе из-за отсутствия на вооружении у армянских военных систем борьбы с ними, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Они малоскоростные, огромные, по 12 метров размах крыльев. Ввиду того, что вооружение в Нагорном Карабахе не самое передовое, эффективных средств противостояния они не имели",- сказал Новиков на форуме "Новое знание" в субботу.

По его словам, такой беспилотник не является сложной целью для систем ПВО, но дает нагрузку на них.

"Проблема: цена-качества. Вопрос - жалко, когда ракета стоит больше, чем беспилотник. Основное направление у нас - снижение стоимости противовоздушных ракет, над этим мы активно работаем",- сказал Новиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


Похожие новости


Путин и Эрдоган обсудили Карабах Интересы Москвы и Анкары в вопросе Карабаха полностью совпадают – российские эксперты Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ Инвестиции в Карабах позволят довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до $15 млрд в год– глава DEIK Медведев: Турция - наш очень важный партнер и очень близкая страна для Азербайджана, этот фактор невозможно не учитывать Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]