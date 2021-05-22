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Дальнее зарубежье 22.05.2021 22:19

Российский разработчик систем ПВО и ПРО заявляет о наличии у НАТО и США более 8 тыс. крылатых ракет

Страны НАТО "скопили" более 8 тыс. крылатых ракет, в том числе большой дальности, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты. Только нового вида скопилось более 8 тыс. у стран НАТО и США", - сказал Новиков в субботу на форуме "Новое знание".

Он отметил, что ряд стран работает над тем, что увеличить число крылатых ракет на носителях.

Новиков также заявил, что американские космические аппараты X-37 могут нести ядерные боеголовки. "Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - сказал глава концерна.

Он напомнил, что США к 2025 году планируют увеличить число таких аппаратов. "Это серьёзный вызов", - сказал Новиков.

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Тэги: США, РАКЕТЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]