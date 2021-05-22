Российский разработчик систем ПВО и ПРО заявляет о наличии у НАТО и США более 8 тыс. крылатых ракет

Страны НАТО "скопили" более 8 тыс. крылатых ракет, в том числе большой дальности, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
"Основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты. Только нового вида скопилось более 8 тыс. у стран НАТО и США", - сказал Новиков в субботу на форуме "Новое знание".
Он отметил, что ряд стран работает над тем, что увеличить число крылатых ракет на носителях.
Новиков также заявил, что американские космические аппараты X-37 могут нести ядерные боеголовки. "Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - сказал глава концерна.
Он напомнил, что США к 2025 году планируют увеличить число таких аппаратов. "Это серьёзный вызов", - сказал Новиков.
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