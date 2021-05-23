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Происшествия 23.05.2021 09:15

Власти города Гома в Конго эвакуируют население из-за извержения вулкана

Начавшееся новое извержение вулкана Ньирагонго вынудило власти города Гома - административного центра провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) на границе с Руандой - приступить к эвакуации населения, сообщают местные СМИ.

Вечером в субботу лава подошла к городскому аэропорту, в ряде районов Гомы отключено электричество, в городе началась паника.

Часть жителей бежала в Руанду. Министерство Руанды, отвечающее за управление чрезвычайными ситуациями, сообщило, что более 3,5 тыс. конголезцев уже пересекли границу. Руандийские государственные СМИ сообщили, что они будут размещены в школах и местах отправления культа.

Премьер-министр ДРК Жан-Мишель Сама Луконде созвал экстренное совещание в столице страны Киншасе, был разработан план эвакуации населения Гомы.

"Мы надеемся, что меры, которые были приняты сегодня вечером, позволят населению достичь тех пунктов, которые были указаны в этом плане", - заявил представитель правительства Патрик Муйая по национальному телевидению.

Президент ДРК Феликс Чисекеди, находящийся в Европе, в связи со сложившейся обстановкой прерывает поездку и возвращается на родину, о чем он сам сообщил в твиттере.

Последнее извержение вулкана Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 тыс. Это один из самых активных и опасных вулканов в мире.

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Тэги: ДРК, ВУЛКАН-НАСЕЛЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]