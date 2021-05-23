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Здравоохранение 23.05.2021 09:45

Британские ученые установили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса

Исследования, проведенные экспертами Службы общественного здравоохранения Англии, свидетельствуют, что американская вакцина Pfizer и британская AstraZeneca достаточно эффективны против индийского штамма COVID-19.

Опубликованные службой результаты исследований свидетельствуют, что эффективность Pfizer против индийского штамма коронавируса через две недели после введения двух доз достигает 88%, AstraZeneca - 60%.

"Я все больше убеждаюсь в том, что мы находимся на пути к реализации "дорожной карты", потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает эффективно (против индийского варианта)", - заявил в связи с этим министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его мнению, эти данные являются новаторскими, и он все больше надеется, что правительство в соответствии с намеченной "дорожной картой" сможет отменить больше связанных с пандемией коронавируса ограничений в следующем месяце.

В соответствии с планами правительства, отмена оставшихся ограничений по коронавирусу должна состояться с 21 июня.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]