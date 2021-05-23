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Регион 23.05.2021 11:32

Срок действия временного соглашения между Тегераном и МАГАТЭ о мониторинге иранских ядерных объектов истек - председатель парламента ИРИ

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил в воскресенье, что 22 мая истек срок временного трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов.

"С 22 мая и в связи с окончанием трехмесячного соглашения агентство не будет более иметь доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов", - цитирует заявление спикера парламента агентство Fars.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

С 23 февраля в Исламской Республике вступил в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий не выполнят свою часть обязательств.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 22 февраля, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

"Интенсивные консультации дали хорошие результаты. У нас есть временная договоренность. МАГАТЭ продолжит необходимые операции по мониторингу и верификации в Иране", - написал он в твиттере.

Кроме того, Иран и МАГАТЭ в совместном заявлении пояснили, что, согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трех месяцев.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, МОНИТОРИНГ, СОГЛАШЕНИЕ


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