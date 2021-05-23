В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В центральной китайской провинции Ганьсу в ходе марафона по пересеченной местности погиб 21 человек, восемь пострадали, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.
Всего в соревнованиях - беге на 100 км по пересеченной местности на высоте от 2 тыс. до 3,1 тыс. метров - принимали участие 172 спортсмена, 151 человек спасен.
Причиной трагедии стало резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, сопровождавшееся ледяным дождем, градом и сильным ветром.
Соревнования были остановлены, власти провинции организовали спасательную операцию, в которой приняли участие более 700 человек.
Правительство Ганьсу сформировало специальную группу для расследования причин и обстоятельств происшествия.
В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн
Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья
ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп
Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси
Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"
Песков: в Москве считают положительным сигналом решение Вашингтона не вводить санкции против оператора "Северного потока 2"
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Тегеран намерен вести переговоры по ядерной сделке в расчете на подписание окончательного соглашения
В армянской оппозиции допускают возможность отмены парламентских выборов из-за ситуации на границе
Тегеран не подтверждает сведения о 160 армянских военных, которые, по данным СМИ, не могут покинуть Иран
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?