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Происшествия 23.05.2021 12:17

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В центральной китайской провинции Ганьсу в ходе марафона по пересеченной местности погиб 21 человек, восемь пострадали, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Всего в соревнованиях - беге на 100 км по пересеченной местности на высоте от 2 тыс. до 3,1 тыс. метров - принимали участие 172 спортсмена, 151 человек спасен.

Причиной трагедии стало резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, сопровождавшееся ледяным дождем, градом и сильным ветром.

Соревнования были остановлены, власти провинции организовали спасательную операцию, в которой приняли участие более 700 человек.

Правительство Ганьсу сформировало специальную группу для расследования причин и обстоятельств происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МАРАФОН, ПОГОДА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]