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Здравоохранение 23.05.2021 10:41

Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,5 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 тыс. 010 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 104 тыс. 879 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 703 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 530 тыс. 132, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 тыс. 266.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 47 тыс. 439 заболевших, из них умерли 488 тыс. 208 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 тыс. 96.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]