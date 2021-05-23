Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей до 2024 г. на развитие искусственного интеллекта

Правительство РФ утвердило план господдержки проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что финансирование будет осуществляться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".
Кроме того, правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. "Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок", - сообщили в пресс-службе.
Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, "благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ", отметили в пресс-службе.
Общий объём финансирования этой меры поддержки на период до 2024 года составит 1,23 млрд рублей.
В правительстве считают, что принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики и станут драйвером социально-экономического развития страны.
В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн
Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья
ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп
Противники строительства в Грузии Намахвани ГЭС предъявили ультиматум властям
Суд Египта отклонил апелляцию владельцев контейнеровоза Ever Given на задержание судна до выплаты штрафа
Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси
12 человек погибли на канатной дороге на севере Италии
В Азербайджане 219 случаев заражения COVID-19, 9 человек скончались
В РФ более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 357 умерших - оперштаб
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?