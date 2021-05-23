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СНГ 23.05.2021 20:51

Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей до 2024 г. на развитие искусственного интеллекта

Правительство РФ утвердило план господдержки проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

Правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

Кроме того, правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. "Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок", - сообщили в пресс-службе.

Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, "благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ", отметили в пресс-службе.

Общий объём финансирования этой меры поддержки на период до 2024 года составит 1,23 млрд рублей.

В правительстве считают, что принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики и станут драйвером социально-экономического развития страны.

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Тэги: РОССИЯ, ИИ, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]