В РФ более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 357 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 951 случай, умерли за сутки 357 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 951 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 299 (14,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 7 тыс. 297 человек, 357 пациентов умерли от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 924 новых случая COVID-19, 56 скончавшихся и 2 тыс. 028 выздоровевших.

Российская столица лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Магаданской области - пять, в Ненецком АО - два, ни одного заболевшего за сутки в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5 млн 001 тыс. 505 случаев коронавирусной инфекции, 118 тыс. 482 умерших и 4 млн 617 тыс. 762 выписанных.