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Регион 23.05.2021 14:55

Тегеран намерен вести переговоры по ядерной сделке в расчете на подписание окончательного соглашения

Иран продолжит вести переговоры по возрождению ядерной сделки, заключенной в 2015 году, несмотря на истечение срока действия соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов, сообщает в воскресенье Bloomberg.

"США ясно выразили готовность снять санкции в рамках ядерной сделки. Мы продолжим переговоры до окончательного соглашения", - цитирует агентство выдержки из сообщения, опубликованного в воскресенье канцелярией иранского президента Хасана Рухани.

При этом, отмечает агентство, президент Ирана никак не прокомментировал ситуацию вокруг соглашения по инспекциям иранских ядерных объектов между Тегераном и МАГАТЭ, которое действовало на протяжении трех месяцев и истекло накануне.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

США в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили санкции в отношении Исламской республики. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД до тех пор, пока США не отменят санкции.

Новая администрация президента Джона Байдена выразила готовность при определенных условиях вернуться в сделку, и сейчас в Вене ведутся переговоры о том, как синхронизировать восстановление Ираном и США в полном объеме выполнения положений СВПД.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]