В армянской оппозиции допускают возможность отмены парламентских выборов из-за ситуации на границе

Председатель оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян считает, что досрочные выборы в парламент 20 июня могут не состояться из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Если обстановка на границе усугубится, то не исключаю, что до выборов мы не дойдем. Если каждый день число азербайджанских военнослужащих на территории Армении увеличивается, то о каких выборах будет идти речь? О чем мы будем говорить?" - сказал Марукян на съезде партии в воскресенье.