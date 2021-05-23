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Регион 23.05.2021 14:24

В армянской оппозиции допускают возможность отмены парламентских выборов из-за ситуации на границе

Председатель оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян считает, что досрочные выборы в парламент 20 июня могут не состояться из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Если обстановка на границе усугубится, то не исключаю, что до выборов мы не дойдем. Если каждый день число азербайджанских военнослужащих на территории Армении увеличивается, то о каких выборах будет идти речь? О чем мы будем говорить?" - сказал Марукян на съезде партии в воскресенье.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]