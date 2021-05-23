Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.05.2021 15:15

Песков: в Москве считают положительным сигналом решение Вашингтона не вводить санкции против оператора "Северного потока 2"

В Кремле положительно восприняли решение США не вводить санкции в отношении оператора "Северного потока 2" Nord stream 2 AG, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно это можно и нужно расценивать, как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом в пятницу Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

В свою очередь Песков заявил "Интерфаксу", что в Кремле хотели бы разобраться в подобном шаге США на фоне заявлений Вашингтона о намерении провести встречу президентов двух стран. "Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. "Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров В Сенате США хотят восстановить санкции против "Северного потока 2" Переговоры Лаврова и Блинкена помогут анализу по вопросу о проведении саммита РФ-США - Песков Блинкен обсудил с Лавровым кризис между Азербайджаном и Арменией США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства «Северного потока 2» - госдеп Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]