В Кремле положительно восприняли решение США не вводить санкции в отношении оператора "Северного потока 2" Nord stream 2 AG, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно это можно и нужно расценивать, как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом в пятницу Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

В свою очередь Песков заявил "Интерфаксу", что в Кремле хотели бы разобраться в подобном шаге США на фоне заявлений Вашингтона о намерении провести встречу президентов двух стран. "Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. "Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.