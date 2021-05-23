В Кремле положительно восприняли решение США не вводить санкции в отношении оператора "Северного потока 2" Nord stream 2 AG, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Однозначно это можно и нужно расценивать, как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом в пятницу Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".
В свою очередь Песков заявил "Интерфаксу", что в Кремле хотели бы разобраться в подобном шаге США на фоне заявлений Вашингтона о намерении провести встречу президентов двух стран. "Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. "Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.
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