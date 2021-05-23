Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.05.2021 15:44

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2", сообщил в воскресенье агентству Dpa представитель акционерного общества Nord Stream 2 AG.

Строительство возобновлено согласно разрешению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH на отрезке в 2 километра в немецкой исключительной экономической зоне.

Сообщается, что трубы пока только уложат на дно моря, монтаж будет проведен позже.

По данным агентства, другой российский трубоукладчик - судно с динамическим позиционированием "Академик Черский" в настоящее время работает в датских водах. "Фортуна" оснащена якорным позиционированием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, СУДНО


Похожие новости


США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства «Северного потока 2» - госдеп Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом Ремонт "Голубого потока" продлится на два дня дольше - до 29 мая Блинкен заявил главе МИД ФРГ о нежелании США мириться с проектом Северный поток 2 США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток 2", могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]