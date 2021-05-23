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Транспорт и связь 23.05.2021 22:31

Суд Египта отклонил апелляцию владельцев контейнеровоза Ever Given на задержание судна до выплаты штрафа

Египетский суд отклонил в воскресенье апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given. Сторона защиты пыталась опротестовать задержание судна, которое в марте село на мель в Суэцком канале, блокировав движение по одной из важнейших мировых судоходных артерий, сообщает межарабский телеканал "аль-Арабийя".

Управление Суэцкого канала задержало контейнеровоз, потребовав компенсации в размере $916,5 млнза срыв судоходства по каналу. Владелец Ever Given в ответ обвиняет Управление Суэцкого канала и требует выплаты $100 млн.

Ранее сообщалось, что Египет ожидает выплаты компенсации за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.

"Это право страны", - заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Рабийе.

При этом он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе будет передан в суд. СМИ отмечали, что процесс может быть сложным, потому что Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Судоходство по Суэцкому каналу было блокировано в конце марта почти неделю.

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Тэги: ЕГИПЕТ, КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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