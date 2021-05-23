В Азербайджане 219 случаев заражения COVID-19, 9 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 219 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 332,454 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 352 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 9 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 860.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 320,708 тыс. человек (+717 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 886 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 211 тестов на коронавирус (накануне 10 841 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 453,244 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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