Противники строительства в Грузии Намахвани ГЭС предъявили ультиматум властям

Организаторы масштабной акции против строительства на западе Грузии на реке Риони каскада Намахвани ГЭС, крупнейшего после Ингури ГЭС, собравшей в воскресенье в центре Тбилиси несколько тысяч человек из разных регионов страны, поставили ультиматум властям.

"Завтра, если до 12:00 не будет принято решение по нашим требованиям, мы полностью парализуем столицу, никто не сможет никуда передвигаться. Конечно, для этого важно сохранить количество протестующих, и чтобы к нам прибавилось еще больше людей", - обратился к собравшимся на площади Республики один из организаторов протестной акции, лидер движения "Защитники Рионского ущелья" Варлам Голетиани.

Голетиани призвал участников протестной акции, которая продолжается уже седьмой месяц, сделать так, чтобы власти Грузии почувствовали ответственность за происходящее в стране.

"Мы должны сделать так, чтобы избранные нами власти в конце концов почувствовали ответственность, что сегодня и в будущем в этой стране они должны быть исполнителями нашей воли", - сказал Голетиани, попросив собравшихся оставаться на месте до завтрашнего дня.

Пока акция проходит без эксцессов, за ней наблюдает мобилизованная на месте патрульная полиция.

Как сообщалось, требования участников акции к правительству Грузии неизменны - расторгнуть договор с турецко-норвежской компанией-контрактором ENKA Riniubels на строительство каскада Намахвани ГЭС, а к самой компании - покинуть ущелье Риони. Еще одно требование протестующих - отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

При этом они говорят, что не намерены останавливаться в своем протесте и продолжат его до тех пор, пока их требования не будут выполнены, поскольку, утверждают протестующие, "строительство этой ГЭС обязательно изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и в конечном счете приведет к экологической катастрофе в регионе".

Противники строительства Намахвани ГЭС считают недостаточными заверения правительства в том, что данный очень важный для энергетической независимости страны проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

Как сообщалось, из-за протестных акций власти Грузии объявили мораторий на строительство каскада Намахвани ГЭС на период до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование. К тому же по просьбе правительства Грузии в дискуссию с представителями гражданского общества вокруг строительства этой ГЭС включилось Энергетическое сообщество ЕС, эксперты которого будут работать над вопросом возможного воздействия Намахвани ГЭС на окружающую среду.

Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.