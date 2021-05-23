Встреча с Лавровым в Рейкьявике прошла в деловой и конструктивной обстановке - госсекретарь США

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике конструктивной и деловой.
"Я полагаю, у нас состоялась конструктивная, очень деловая беседа, которая продлилась почти два часа", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что сказал президент Байден президенту Путину: мы хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Я думаю, более стабильные и предсказуемые отношения были бы благом и для нас, и для них, и даже для всего мира", - отметил он.
"Без сомнения существуют области, сотрудничество в которых, находится в сфере взаимных интересов, будь то Афганистан, будь то стратегическая стабильность, соглашения о контроле за вооружениями или соглашение по изменению климата", - сказал госсекретарь.
"Но в то же время понятно, и президент (Байден) был в этом решителен, - если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия против нас или наших союзников и партнеров, мы ответим, не с целью эскалации, не с целью пойти на конфликт, но с целью защиты наших интересов. И в этом состояла сущность беседы, которую я провел с министром иностранных дел Лавровым", - заявил Блинкен.
"Действительно важно четко отдавать отчет в том, что ты делаешь, и почему ты это делаешь. В конце концов, России решать, хочет ли она иметь более предсказуемые и стабильные отношения. Нам необходимо изучить предложения", - подчеркнул госсекретарь США.
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