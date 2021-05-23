12 человек погибли на канатной дороге на севере Италии

Двенадцать человек скончались в воскресенье в результате падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии, сообщает итальянское телевидение РАИ24.
По его данным, еще трое человек получили травмы, двое из них - дети, они отправлены на вертолете скорой помощи в больницу Турина в тяжелом состоянии.
Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров. Именно это осложнило проведение поисково-спасательной операции, в которой принимают участие сотрудники экстренных служб, карабинеры и даже спелеологи.
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