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Происшествия 23.05.2021 21:47

12 человек погибли на канатной дороге на севере Италии

Двенадцать человек скончались в воскресенье в результате падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии, сообщает итальянское телевидение РАИ24.

По его данным, еще трое человек получили травмы, двое из них - дети, они отправлены на вертолете скорой помощи в больницу Турина в тяжелом состоянии.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров. Именно это осложнило проведение поисково-спасательной операции, в которой принимают участие сотрудники экстренных служб, карабинеры и даже спелеологи.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУНИКУЛЕР, КАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]