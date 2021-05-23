Белорусские службы разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами после пяти часов, проведенных в Минске - Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс самолет в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете, сообщает авиакомпания Ryanair. Белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса.
"Во время сегодняшнего полета (23 мая) из Афин в Вильнюс белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете: было указано совершить посадку в ближайшем аэропорту - в Минске", - сказала BNS менеджер авиакомпании по коммуникации Алехандра Руис Гарсия.
По ее словам, самолет благополучно сел, пассажиров высадили, пока местные службы проверяли самолет на предмет безопасности.
"Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске", - говорится в комментарии Ryanair.
Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.
"Приносим искренние извинения всем пассажирам, кого коснулось это достойное сожаления опоздание, управлять которым Ryanair не могла", - отмечается в сообщении.
О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.
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