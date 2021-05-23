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Дальнее зарубежье 23.05.2021 22:16

Белорусские службы разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами после пяти часов, проведенных в Минске - Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс самолет в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете, сообщает авиакомпания Ryanair. Белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса.

"Во время сегодняшнего полета (23 мая) из Афин в Вильнюс белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете: было указано совершить посадку в ближайшем аэропорту - в Минске", - сказала BNS менеджер авиакомпании по коммуникации Алехандра Руис Гарсия.

По ее словам, самолет благополучно сел, пассажиров высадили, пока местные службы проверяли самолет на предмет безопасности.

"Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске", - говорится в комментарии Ryanair.

Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.

"Приносим искренние извинения всем пассажирам, кого коснулось это достойное сожаления опоздание, управлять которым Ryanair не могла", - отмечается в сообщении.

О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]