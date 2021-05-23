Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий

В НАТО пристально наблюдают за ситуацией вокруг самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске.

"Мы внимательно следим за принудительным приземлением в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", - написал в воскресенье в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", - добавил он.

"Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров", - отметил Столтенберг.