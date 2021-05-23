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Дальнее зарубежье 23.05.2021 22:03

Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий

В НАТО пристально наблюдают за ситуацией вокруг самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске.

"Мы внимательно следим за принудительным приземлением в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", - написал в воскресенье в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", - добавил он.

"Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров", - отметил Столтенберг.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]