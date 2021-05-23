Самолетом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели два гражданина Беларуси и четверо россиян - Латущко

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.

"По сведениям, которыми располагает НАУ, в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Латушко.