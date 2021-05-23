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Дальнее зарубежье 23.05.2021 22:21

Самолетом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели два гражданина Беларуси и четверо россиян - Латущко

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.

"По сведениям, которыми располагает НАУ, в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Латушко.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОППОЗИЦИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]