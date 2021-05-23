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Дальнее зарубежье 23.05.2021 22:39

ЕС не может оставить без ответа ситуацию с самолетом Ryanair, который был посажен в Минске - МИД ФРГ

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске не может остаться без ответа ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это не может остаться без четких последствий со стороны ЕС. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами по ЕС",- написал Маас в воскресенье в твиттере.

По его словам, инцидент с самолетом - это "вопиющее вмешательство в дела воздушного транспорта".

Он добавил, что Беларусь должна в любом случае обеспечить безопасность пассажирам самолета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]