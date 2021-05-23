ЕС не может оставить без ответа ситуацию с самолетом Ryanair, который был посажен в Минске - МИД ФРГ

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске не может остаться без ответа ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это не может остаться без четких последствий со стороны ЕС. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами по ЕС",- написал Маас в воскресенье в твиттере.

По его словам, инцидент с самолетом - это "вопиющее вмешательство в дела воздушного транспорта".

Он добавил, что Беларусь должна в любом случае обеспечить безопасность пассажирам самолета.