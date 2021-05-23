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Дальнее зарубежье 23.05.2021 23:01

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейц.

"Председатель Европейского совета завтра поставит вопрос о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске", - написал Лейц в твиттере в воскресенье вечером.

"По этому случаю, - добавил он, - будут обсуждаться последствия и возможные санкции".

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Тэги: ЕС, САММИТ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]