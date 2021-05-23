Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейц.
"Председатель Европейского совета завтра поставит вопрос о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске", - написал Лейц в твиттере в воскресенье вечером.
"По этому случаю, - добавил он, - будут обсуждаться последствия и возможные санкции".
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