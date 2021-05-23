Прилетевших из Минска пассажиров рейса Ryanair опросит полиция - премьер Литвы

Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс опросит литовская полиция, с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию. Мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам", - передает агентство BNS слова премьера.

Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано "очень тщательно".