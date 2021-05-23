Прилетевших из Минска пассажиров рейса Ryanair опросит полиция - премьер Литвы

Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс опросит литовская полиция, с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
"Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию. Мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам", - передает агентство BNS слова премьера.
Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано "очень тщательно".
В Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - российский концерн
Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и поставки углеводородного сырья
ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп
Противники строительства в Грузии Намахвани ГЭС предъявили ультиматум властям
Суд Египта отклонил апелляцию владельцев контейнеровоза Ever Given на задержание судна до выплаты штрафа
Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси
12 человек погибли на канатной дороге на севере Италии
В Азербайджане 219 случаев заражения COVID-19, 9 человек скончались
В РФ более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 357 умерших - оперштаб
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?