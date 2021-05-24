В РФ 8,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 319 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 406 случаев, умерли за сутки 319 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 406 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 18 (12,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 6 тыс. 450 человек, 319 пациентов умерли от коронавируса.
В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 487 новых случаев COVID-19, 59 скончавшихся и 1 тыс. 730 выздоровевших.
Российская столица лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Туве - четыре, ни одного заболевшего за сутки в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5 млн 9 тыс. 911 случаев коронавирусной инфекции, 118 тыс. 801 умерший и 4 млн 624 тыс. 212 выписанных.
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