МИД Франции допускает усиление санкций ЕС против Беларуси из-за инцидента с лайнером Ryanair

Париж не исключает расширения санкций ЕС в отношении Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair, заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Мы могли бы расширить и усилить действующие санкции, внеся в чёрный список дополнительных официальных лиц ", - заявил Бон в эфире BFM TV.

"Это кошмарная и скандальная история... это акт "государственного пиратства", который не может остаться безнаказанным", - подчеркнул он.

По мнению Бона, "могут быть и другие меры, которые следует обсудить на уровне ЕС и на международном уровне", в частности, закрытие белорусского воздушного пространства.

"Речь, на мой взгляд, может идти о запрете на использование белорусского воздушного пространства. Хотел бы, чтобы это рассмотрели как можно быстрее: это мера защитила бы нас, потому что мы видели, как в Белоруссии поставили под угрозу жизнь граждан ЕС и жизнь этого оппозиционера", - пояснил Бон.

"Такая мера стала бы и финансовым ударом по властям Беларуси, они не смогут получать деньги за использование своего воздушного пространства", - отметил он.