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Дальнее зарубежье 24.05.2021 13:18

МИД Франции допускает усиление санкций ЕС против Беларуси из-за инцидента с лайнером Ryanair

Париж не исключает расширения санкций ЕС в отношении Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair, заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Мы могли бы расширить и усилить действующие санкции, внеся в чёрный список дополнительных официальных лиц ", - заявил Бон в эфире BFM TV.

"Это кошмарная и скандальная история... это акт "государственного пиратства", который не может остаться безнаказанным", - подчеркнул он.

По мнению Бона, "могут быть и другие меры, которые следует обсудить на уровне ЕС и на международном уровне", в частности, закрытие белорусского воздушного пространства.

"Речь, на мой взгляд, может идти о запрете на использование белорусского воздушного пространства. Хотел бы, чтобы это рассмотрели как можно быстрее: это мера защитила бы нас, потому что мы видели, как в Белоруссии поставили под угрозу жизнь граждан ЕС и жизнь этого оппозиционера", - пояснил Бон.

"Такая мера стала бы и финансовым ударом по властям Беларуси, они не смогут получать деньги за использование своего воздушного пространства", - отметил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]