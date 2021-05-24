Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно выполняются - Лавров

Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху успешно реализуются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в целом успешно реализуются. Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе», - сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме этого, Лавров подчеркнул, что РФ «всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу». «Свидетельством этого стали посреднические усилия России, лично президента Путина, благодаря которым удалось добиться прекращения военного противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, запустить процесс нормализации обстановки в регионе», - отметил он, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Касаясь взаимоотношений РФ и Турции, Лавров отметил, что с 30 января действует в Карабахе совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. «Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения. Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов», - добавил глава МИД РФ.

А.Азизов