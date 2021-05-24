Россия не оставит Белоруссию в беде, всегда готова прийти на помощь соседу и стратегическому союзнику - Лавров

Россия всегда готова прийти на помощь Белоруссии, страны связывают братские узы, общая история и ценности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений - братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам главы МИД РФ, попытка вооруженного переворота в Белоруссии с участием гражданина США "вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик "цветных революций". "Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб", - сказал он.
Лавров добавил, что в настоящее время обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась. "Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность", - подчеркнул министр.
В то же время, по его словам, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно "обещают щедрую экономическую помощь в обмен на "переход к демократии". "Продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции", - отметил Лавров.
"Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием", - подчеркнул министр.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
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