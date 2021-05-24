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Дальнее зарубежье 24.05.2021 14:17

ЕС по-прежнему нацелен с 1 июля ввести COVID-паспорта - МИД Франции

Евросоюз по-прежнему намерен с 1 июля ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестах на наличие COVID-19, заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Этот инструмент (европейские COVID-паспорта) будет введён 1 июля в 27 странах ЕС. Хотел бы отметить, что в документе будут указаны данные о вакцинации либо о тестировании", - сказал он в эфире BFM TV.

Говоря о том, какие вакцины будут отмечаться в этом документе, Бон пояснил, что речь пойдет "обо всех одобренных ЕМА вакцинах, которых на данный момент четыре". Это препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В остальных случаях, по его словам, для путешествий по ЕС людям нужно будет сдавать тест на коронавируc.

На прошлой неделе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что, начиная с 1 июля, будут сертифицироваться три типа данных: вакцинация, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, либо выздоровление после заболевания COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, которые смогут получить его либо в цифровом формате, либо в распечатанном на бумаге виде.

Представитель Еврокомиссии отметил, что все государства-члены должны быть готовы в течение июня обладать возможностью выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.

При этом Рейндерс отметил, что для обеспечения доступных цен на проведение тестов Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн евро государствам-членам ЕС.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, КОРОНАВИРУС, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]