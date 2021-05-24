Власти Грузии призывают противников строительства Намахвани ГЭС отказаться от ультиматумов в пользу диалога

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал организаторов протеста против строительства Намахвани ГЭС отказаться от ультимативных требований и перейти к диалогу с властями, чтобы снять все вопросы вокруг этого стратегически важного для страны энергопроекта.

"Моя позиция по Намахвани ГЭС следующая - мы сделали все, чтобы максимально информировать наших граждан, была, есть и будет готовность к конструктивному диалогу по всем возникающим вопросам", - заявил Гарибашвили журналистам в понедельник, комментируя продолжающуюся в Тбилиси акцию противников этого проекта.

По его словам, протестующим был предложен соответствующий формат диалога, была предпринята ни одна попытка найти компромисс.

"Я включил в диалог личного представителя и губернатора, были включены и министерства. Мы также пригласили представителя ЕС, который еще раз детально изучит все детали и эффективность этого проекта", - сказал глава правительства.

"Вопросов быть не должно. Я лично включен и разберусь, чтобы в этом соглашении (с компанией ENKA Riniubels - ИФ) не было бы ничего противозаконного", - подчеркнул Гарибашвили.

Премьер сообщил также, что в конце этого месяца в Грузию прибудет учредитель и глава компании ENKA, и он встретится с ним, чтобы лично разобраться в деталях оформленного с компанией договора по Намахвани ГЭС.

"Говорить языком ультиматума категорически недопустимо, я хочу обратиться ко всем этим людям и призвать их к разумности, государство управляется законом и в рамках Конституции", - обратился Гарибашвили к протестующим против строительства Намахвани ГЭС.

"Кто выйдет за рамки закона, у государства, естественно, будет соответствующее реагирование", - сказал премьер.

Как сообщалось, организаторы протестной акции, собравшей в минувшее воскресенье в Тбилиси на площади Республики несколько тысяч человек, специально прибывших из разных регионов страны, предъявили ультиматум властям. Они пообещали "парализовать столицу", если до полудня 24 мая не будут удовлетворены их требования - расторгнуть договор с компанией ENKA Riniubels на строительство каскада Намахвани ГЭС, а к самой компании - покинуть ущелье Риони.

Протестующих также требуют отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава и привлечения к ответственности лиц, принимавших непосредственное участие в этом проекте.

Демонстранты утверждают, что "строительство этой ГЭС обязательно изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и, в конечном счете, приведет к экологической катастрофе в регионе". Они считают недостаточными заверения правительства в том, что этот очень важный для энергетической независимости страны проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

Противники Намахвани ГЭС разбили на площади десятки палаток, в которых они провели ночь в ожидании решения властей.

Из-за протестных акций, которые перманентно продолжаются уже седьмой месяц, власти Грузии 24 апреля объявили мораторий на строительство каскада Намахвани ГЭС на период до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.

По просьбе правительства Грузии в дискуссию с представителями гражданского общества вокруг строительства этой ГЭС включилось энергетическое сообщество ЕС, эксперты которого будут работать над вопросом возможного воздействия Намахвани ГЭС на окружающую среду.

Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.